Veretout, Simeone, i prestiti e gli altri: la salvezza contro il Genoa e l’addio

Aggrappati a chi potrebbe salutare Firenze a strettissimo giro di posta. Come scrive Stadio, la Fiorentina la proveranno a salvare quei calciatori che il prossimo campionato lo giocheranno lontano da Firenze. Forse non tutti, ma più di uno sì, com’è logico che sia quando si arriva ad un epilogo nemmeno immaginabile un paio di mesi fa. Milenkovic, ad esempio, è seguito da mesi (in particolare da Manchester United e Juventus) e la società viola ha già rifiutato un’offerta da 40 milioni di euro per lui durante l’ultimo mercato. Anche Biraghi, nonostante il gradimento verso di lui sia scemato con la qualità dei suoi cross, può diventare uomo mercato. Entrambi, per il momento, dovranno dare il massimo per evitare gli attacchi del Genoa e salvare la Fiorentina.

Domenica, o subito o subentrando, saranno della partita anche Veretout, Edimilson e Gerson: il francese ha già fatto sapere di voler emigrare verso altri lidi, ma col Genoa i tifosi si attendono segnali del Veretout, mentre se i 9 milioni per il riscatto dello svizzero dal West Ham sembrano un cappio al collo da cui liberarsi al più presto. Idem per Gerson. Infine l’attacco: la situazione di Mirallas è in stallo, ma nonostante la fiducia riposta in lui sia da Pioli che da Montella il suo riscatto è in bilico per l’investimento che dovrebbe fare la Fiorentina (7,5 mln) in relazione ai suoi 32 anni. Contro il Genoa avrà comunque una maglia da titolare se riuscirà a superare il problema fisico che lo tiene ancora in sospeso. Titolare Chiesa lo sarà di sicuro (che affronterà il futuro solo a salvezza acquisita), Simeone con ogni probabilità no, ma ci sta che gli venga comunque chiesto di dare un contributo, poi per lui si apriranno le porte del mercato salvo ripensamenti reciproci.

PRIMA IL VERDETTO, POI LA RESA DEI CONTI: GIA’ DOMENICA UN ANNUNCIO DEI DELLA VALLE?