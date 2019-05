Veretout, Milenkovic, Muriel, Chiesa. Genoa per molti sarà l’ultima in viola

Contro il Genoa potrebbero essere in molti a giocare i loro ultimi 90 minuti in maglia viola. Da lunedì infatti, scrive La Nazione, sulla Fiorentina si accenderanno i riflettori del mercato e per tanti il futuro potrebbe prendere a breve un colore diverso dal viola. Detto che è in bilico il riscatto di Muriel, su Chiesa e Milenkovic potranno prendere corpo aste da capogiro, mentre Veretout sembra già diretto verso Napoli. Più semplici da gestire le posizioni di Gerson, Mirallas ed Edimilson (no al riscatto) mentre attenzione anche ad eventuali blitz su Pezzella.