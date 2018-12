Veretout ed un ritorno al passato, grazie a… Norgaard

Questa mattina l’edizione fiorentina de La Repubblica sottolinea come Jordan Veretout contro il Genoa sia tornato a ricoprire quel ruolo di interno in cui la scorsa stagione aveva fatto tanto bene, segnando gol pesanti e fornendo diversi assist. Questo è stato possibile grazie all’inserimento di Christian Norgaard tra i titolari: con il danese, l’ex Saint-Etienne è più libero da vincoli tattici e può giocare qualche metro più avanti, diventando maggiormente pericoloso per gli avversari. A trarne beneficio è anche e soprattutto la manovra viola, come appunto si è visto a Marassi. Vedremo se adesso Stefano Pioli lavorerà anche su questa strada, magari sfrutttando il mini-ritiro invernale durante il quale potrà insistere su Norgaard come centrale di centrocampo e Veretout mezz’ala. Sempre che il mercato di gennaio non regali un’alternativa: La Repubblica fa il nome di Federico Viviani (qui la sua scheda), un nome che in chiave viola circola dalla scorsa estate tra l’altro.