Veretout conteso: Fonseca lo vuole, Maldini pure. Ma il Milan ha una carta da giocare

Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto su Jordan Veretout. Il centrocampista francese della Fiorentina è sul taccuino di Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico del Milan: nell’affare potrebbe esserci in ballo Cutrone, chiesto anche dal Sassuolo nella trattativa per Sensi. Ma non solo, perché l’ex Aston Villa è anche uno dei nomi fatti da Paulo Fonseca per la sua nuova Roma.