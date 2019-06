Veretout, asta per rinforzare la Viola: la lista della spesa

Jordan Veretout è nel mirino del Napoli da mesi: i partenopei sono pronti a offrire 20 milioni di euro alla Fiorentina, con un accordo di quasi 2 milioni a stagione per il centrocampista. Su Veretout però ci sarebbe la corte anche della Roma: Fonseca, nuovo allenatore, ha chiesto il francese che ha estimatori anche in Francia (Psg) ed è entrato fortemente nel mirino del Milan. Lecito attendersi un’asta, col nuovo direttore sportivo che a quel punto dovrebbe investire l’intera somma per acquisti mirati e di qualità. Un difensore dai piedi buoni, per impostare il gioco. Un regista di ruolo e un attaccante che possa garantire quella doppia cifra che nell’ultima stagione, Simeone, non è riuscito a raggiungere.