Venuti passa a Raiola, il suo futuro è nelle mani della Fiorentina. A breve i colloqui

In attesa del ritorno in Italia di Barone e Montella, che si uniranno a Pradè nelle prossime ore, La Nazione analizza la situazione di Lorenzo Venuti, terzino destro classe '95 ancora di proprietà della Fiorentina ma reduce dal prestito al Lecce (con tanto di promozione in Serie A). Appena la nuova dirigenza si sarà assestata, ci saranno dei colloqui per valutare il suo futuro. Da qualche settimana il giocatore ha affidato i suoi interessi alla scuderia Raiola, già diversi i club di A che si sono fatti avanti ma la decisione finale spetterà alla Fiorentina: se il club viola non confermerà la fiducia, andrà in un'altra società del massimo campionato.