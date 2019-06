Ultimi due nodi da sciogliere per Commisso, poi al via la seconda fase. E tre nuovi fronti

Come scrive La Gazzetta dello Sport, “Rocco Commisso ha solo due piccoli nodi ancora da sciogliere: convincersi al cento per cento su Vincenzo Montella [LEGGI QUI] e scegliere il nuovo amministratore delegato [LEGGI QUI]. L’obiettivo è quello di presentare l’organigramma completo della società entro la fine della settimana. Poi la nuova proprietà viola passerà alla fase 2 che prevede tre fronti: la campagna acquisti e cessioni; il dialogo con l’Uefa per cercare di ottenere il via libera per qualche investimento extra fair-play finanziario e un’accelerazione sul fronte commerciale per individuare uno sponsor di prima fascia e per cercare di alzare subito il fatturato”.