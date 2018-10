Troppe delusioni fuori casa: senza i tre punti il problema trasferta può diventare serio

Oggi Pioli aspetta conferme sul carattere di un gruppo che in trasferta ha messo insieme solo un punto con il pareggio a Genova contro la Samp, penultimo rendimento esterno del campionato dopo il Frosinone. Il problema esiste, scrive La Nazione, e può diventare serio, tre sconfitte e un pareggio non fanno curriculum a livello europeo.

Pioli sta proteggendo Pjaca e Simeone. In attacco solo Chiesa sta meritando i complimenti di tutti: non è questo il modo ideale per aumentare la forza di un gruppo che ha migliorato il proprio potenziale con la carica lasciata in eredità da Astori. La Fiorentina ha bisogno di tutti, ma è difficile dire quanto Pioli sia disposto ad aspettare i giocatori che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra. Il riferimento è soprattutto a Pjaca, alle spalle del quale scalpita Mirallas. A centrocampo rischia anche Gerson.