Traorè, la Juventus tenta il sorpasso (in collaborazione) sui viola: incontro con l’Empoli. L’offerta…

Non tramonta l’ipotesi di vedere Hamed Traorè con la maglia della Juventus. Nonostante la pista che porta alla Fiorentina non sia ancora chiusa per il centrocampista classe 2000, per Il Tirreno i bianconeri sarebbero pronti allo scatto finale: in settimana, probabilmente mercoledì, si terrà un vertice tra l’Empoli e gli uomini mercato della Juventus. Paratici avrebbe pronta un’offerta da 15 milioni di euro, da presentare in collaborazione con un altra società che penderebbe subito il giovane ivoriano. Atalanta e Sassuolo sono i club maggiormente indiziati. C’E’ LA FILA PER TRAORE’: SPUNTA ANCHE L’IMPERATORE