Tifosi a lavoro per una nuova proprietà: scattano i sondaggi agli imprenditori fiorentini

Da una parte la proprietà attuale, che intende andare avanti con il proprio progetto tecnico, continuando a puntare sui giovani, su Pantaleo Corvino e Vincenzo Montella; dall’altra i tifosi del Centro di coordinamento, che stanno lavorando per trovare un compratore, meglio se di Firenze. Sul Corriere dello Sport Alessandro Rialti, infatti, scrive che all’Accvc sono convinti di trovare un “candidato certo a rilevare il club”, sondando imprenditori ed aziende fiorentine come ad esempio la Menarini. Ipotesi alternativa, seppur difficilissima: quella dell’azionariato popolare. In attesa che i Della Valle parlino chiaro, indicando la loro richiesta economica per mettere in vendita ufficialmente il club.