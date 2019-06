Terzic, superata la concorrenza di un altro club di Serie A

Su La Gazzetta dello Sport si parla dell’acquisto di Aleksa Terzic da parte della Fiorentina: “L’ex d.t. viola (Corvino, ndr) ha lavorato sottotraccia con l’agente Jovan Brstina e ha anticipato il Milan per il giovane esterno che si è messo in mostra in Youth League a suon di assist. La richiesta era di 6 milioni, ma Corvino ha chiuso a 1,7“. (LA SCHEDA DETTAGLIATA tratta da TUTTIALENTI.COM)