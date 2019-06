Oltre ad Antognoni, già nell’organigramma della Fiorentina, Rocco Commisso potrebbe dare spazio ad altri ex viola. Manuel Rui Costa è tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo, mentre Gabriel Batistuta potrebbe essere l’uomo immagine del club viola. Non è da trascurare, scrive La Nazione, un’occasione per Giuseppe Rossi.