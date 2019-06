Tacopina: “Commisso ha risorse per costruire una grande squadra. Sarà custode del club”

Joe Tacopina, presidente del Venezia, ha parlato al Corriere Fiorentino: “Commisso-Fiorentina sarà un avventura bellissima, un mix eccezionale. È una persona carica di entusiasmo, con grandi idee. Le risorse per fare un grande club proprio non gli mancano. È l’uomo giusto al momento giusto: ha visto una grande occasione per sé, per la città e per i tifosi. Ha le potenzialità per costruire una grande squadra, non basta però mettere tanti soldi, bisogna spendere nel modo giusto. Non vuole essere il padrone, ma il custode del club. Ha subito capito che il club è la vetrina della città”.