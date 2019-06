La Lega Serie A ieri si è espressa contro la riforma della Champions League. A difendere il progetto solo la Juventus, con Andrea Agnelli, numero uno dell’Eca e fautore della modifica, abbandonato anche dai potenziali alleati Inter, Milan e Roma, che si sono astenuti. Come la Fiorentina, che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non si è espressa su alcuna tematica in rispetto della nuova proprietà.