Suicidio di gruppo a Parma: Fiorentina, contro Prandelli o la vita o la B

La Nazione commenta così il momento della Fiorentina, dopo la sconfitta a Parma: “È buio fitto per la Fiorentina, che continua a precipitare restando inchiodata a quota 40 in default tecnico: 6 punti nelle ultime 15 partite (compresa la coppa Italia) e 2 reti segnate in 7 gare dopo le dimissioni di Pioli. Salvezza ancora in bilico e sembra diabolico l’incrocio con il Genoa di Prandelli nell’ultima di campionato, domenica prossima, in un replay storico calcisticamente drammatico per i viola, sempre più prigionieri della psicosi: la serie B è davvero solo un incubo? Servirà almeno un punto, sarà in grado di metterlo insieme questa devastata Fiorentina?”.