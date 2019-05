Stop alle polemiche (per ora): prima di tutto viene la salvezza. Esodo viola in Emilia

Prima erano stati i tifosi, poi ieri si è visto al centro sportivo Andrea Della Valle. La partita di domani pomeriggio in terra emiliana è troppo importante per dare spazio ancora alle polemiche, così tutto l’ambiente intorno alla squadra di Vincenzo Montella si compatta per affrontare un match davvero delicato. Che, si spera, possa mettere davvero la parola fine al pericolo Serie B in casa viola. Come scrive questa mattina Alessandro Rialti sul Corriere dello Sport, infatti, l’appello lanciato dal tifo organizzato due giorni fa è servito e così l’obiettivo sarà quello di seguire almeno in mille capitan Pezzella e compagni. Nella giornata di ieri, invece, era arrivato il segnale di vicinanza da parte di Andrea Della Valle, rimasto in ombra nelle ore della oramai famosa lettera del fratello Diego: il patron gigliato ha seguito l’allenamento e pranzato con la squadra. Parma come snodo cruciale: ci siamo.