Squadra e dipendenti, un cambio di proprietà inatteso. Qualcuno si era infastidito

Mai, raccontano quanti hanno avuto modo di parlare con loro in queste ore, si sarebbero aspettati il cambio al vertice della società, specie dopo l’attenzione con cui Diego e Andrea Della Valle avevano seguito l’avvicinamento alla partita di campionato contro il Genoa di fine maggio, la gara forse più delicata dei 17 anni della loro gestione che ha sancito la salvezza della squadra all’ultima giornata. Adesso – scrive La Nazione – per Pezzella e compagni si aprirà la fase dei grandi interrogativi: quale sarà la gestione che la nuova dirigenza farà del parco calciatori? Che obiettivi si porrà a medio-lungo termine la società? Domande che, oltre ai giocatori stessi, hanno coinvolto come detto tutte le persone sotto contratto con la Fiorentina, molte delle quali (specie nel mondo del settore giovanile e della squadra femminile) particolarmente infastidite dalle voci che si erano rincorse nelle ultime settimane sul closing (peraltro mai smentite) e sul vago comunicato emesso il primo giugno al termine del consiglio d’amministrazione.