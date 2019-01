Simeone: “Quel dito sulla bocca non aveva senso, sogno un titolo con la Fiorentina”

Lunga intervista a Giovanni Simeone sulle pagine del Corriere dello Sport, con il Cholito che si è raccontato a tutto tondo, dal ricordo di Astori ai sogni di vittoria, passando per le difficoltà realizzative. “Devo essere più freddo, sto cercando di migliorare e solo il lavoro mi può aiutare”, risponde così alla domanda sull’attuale rapporto con il gol, mostrandosi autocritico. Parlando di Muriel invece: “Ci ha fatto capire la gran voglia di fare bene che ha, è uno stimolo per tutti”. Sul posto europeo: “Scommetto su questa Fiorentina”. Torna anche a parlare del gesto del dito alla bocca dopo il gol contro l’ Empoli, facendo nuovamente autocritica: “Devo diventare più cinico e controllare meglio le emozioni. Quel dito sulla bocca dopo il gol contro l’Empoli non aveva senso, eppure l’ho fatto. Non ce l’avevo con i tifosi, ma con me.” Alla domanda su quali sogni avesse da realizzare, l’attaccante argentino è stato chiaro: “Intanto sogno un titolo con la Fiorentina, poi magari anche con l’ Argentina”. In chiusura, sul suo rapporto con Federico Chiesa: “Non è vero che non andiamo d’accordo,anzi, ci troviamo bene”.

