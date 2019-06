Simeone, Pezzella e Lafont: la Fiorentina pensa a come fare cassa. Cholito al Verona?

Non solo tanti nomi in entrata (LEGGI QUI), la Fiorentina è molto attiva anche per quanto riguarda le uscite e La Nazione fa il punto sui giocatori che potrebbero lasciare la squadra in estate. Per quanto riguarda Simeone, oltre ai sondaggi del Bologna adesso è il primo della lista del suo vecchio allenatore Juric, da poco insediatosi sulla panchina del Verona. Veretout invece potrebbe rientrare in un ipotetico scambio con Cutrone. Due addii a sorpresa potrebbero essere quelli di Pezzella e Lafont: con l’addio di Albiol il centrale argentino piace davvero al Napoli, mentre per il portiere può arrivare la proposta della Lazio.