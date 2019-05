Simeone, da promessa a scommessa fino a sostituto

Da promessa a scommessa, da pilastro a pedina da far entrare a gara in corso sperando in un guizzo. La storia di Giovanni Simeone, 24 anni da compiere, è racchiusa nel sorriso beffardo che l’ha accompagnato durante la sconfitta di Empoli. In campo per tutta la gara – scrive La Repubblica – e incapace di trovare la via del gol tra errori, imprecisioni e anche un pizzico di sfortuna. Perché quando non gira, specie per un attaccante, finisce la pazienza e cresce il nervosismo.