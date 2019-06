Si lavora per il ritorno di Batistuta

Rocco Commisso vuole mettere in primo piano la storia del club, coinvolgendo personaggi che hanno fatto la storia della Fiorentina. Dopo la conferma (con promozione) di Antognoni, come riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi usciti vi è quello di Gabriel Omar Batistuta (mai cercato direttamente dalla precedente proprietà). Il profilo è quello giusto e risponde esattamente ai requisiti cercati da Commisso, la trattativa è in corso , presto arriveranno novità. Pradè rimane il favorito per il ruolo di Direttore di Sportivo mentre l’altro nome sondato, Frederic Massara, sembra ad un passo dal Milan. Per quanto riguarda invece il ruolo di CEO, tra i nomi resta sempre la candidatura di Luca Scolari, saranno decisive le prossime 48 ore.