Sfida decisiva a Parma: esodo di mille tifosi

Quella di domenica a Parma sarà l’ultima trasferta della stagione. Come scrive La Nazione, in casa ATF è ancora presto per parlare di cifre credibili ma la sensazione è che il settore ospiti dello stadio di Parma sarà ben più pieno rispetto a quello del «Castellani», quando appena due domeniche fa nel derby contro l’Empoli furono appena 331 i tifosi al seguito di Pezzella e compagni.

Da allora la classifica dei viola ha iniziato a complicarsi ed è per questo che lo spicchio fiorentino al Tardini sarà di tutto rispetto (la speranza è di arrivare a 1.000 persone, cifra non alta ma pur sempre da rapportare al difficile momento che sta vivendo la squadra). In attesa che si muova lo zoccolo duro del tifo (i bus dell’ATF sono già comunque opzionabili), anche l’ACCVC ha iniziato ad organizzarsi prenotando un pullman che fermerà prima ad Arezzo e poi raccoglierà il resto dei tifosi nel capoluogo, per poi imboccare l’A1 in direzione Emilia. Ad agevolare la trasferta, stavolta, c’è anche il costo contenuto del biglietto del settore ospiti, ovvero 25 euro.