Serve un punto: Fiorentina, devi salvarti da sola

E’ il giorno di Parma-Fiorentina. La squadra viola non è ancora salva visto che il Genoa ha pareggiato contro il Cagliari per 1-1. La salvezza dovrà guadagnarsela da sola. La Fiorentina non deve aspettare favori da altri, altrimenti si rischia di rimanere con il classico cerino in mano e la scottatura sarebbe una bruciatura bella e buona. Ieri fino al minuto 89 di Genoa-Cagliari i viola erano salvi; poi il rigore calciato da Criscito per l’uno a uno finale ha nuovamente riacceso la lotta per difendere la categoria. E i volti dei giocatori viola – scrive La Nazione – sono tornati nuovamente seri. Ammesso e non concesso che si fosse allentata la tensione nel pullman viola mentre la squadra stava viaggiando ieri verso Parma. Televisione sintonizzata a singhiozzo – complici i tunnel dell’A1 – sulla partita di Marassi, sguardi distratti sui cellulari, con il gol di Pavoletti che aveva fatto sperare di poter trasformare la trasferta a Parma in una classica partita di fine stagione. Invece contro i ‘crociati’ dovrà gioco forza essere partita vera, dopo il rigore, appunto, di Criscito.