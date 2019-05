Semplici verso la permanenza alla Spal. Può ripensarci solo ad una condizione (viola)

La Spal va verso la conferma e il rinnovo di Leonardo Semplici, anche se il presidente Mattioli nella conferenza stampa di fine anno ha dichiarato come l’allenatore toscano abbia chiesto una settimana di tempo per poi esprimere le sue volontà per il futuro. Sulle prospettive dei ferraresi “tutto sarà fatto appena avremo la certezza dell’allenatore” ha dichiarato il n° 1 spallino. Semplici potrebbe crollare solo di fronte a una richiesta, scrive la Gazzetta dello Sport: di colore viola, visto che nel fluido momento viola non c’è la certezza di vedere ancora Vincenzo Montella in panchina.