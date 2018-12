Secondo tempo folle: Fiorentina, gara riaperta per caso e coltellata finale

Il Corriere dello Sport in edicola oggi insiste sulla particolarità del secondo tempo di Sassuolo-Fiorentina. Un secondo tempo con sei gol e due espulsi. La viola aveva fatto davvero poco nel primo tempo mentre nel secondo è riuscita a riaprire la gara quasi per caso con quel pallone rimbalzato addosso a Simeone. La squadra di De Zerbi nel finale ha sbagliato ad abbassarsi troppo e Mirallas ha infilato un diagonale vincente. Adesso la Fiorentina non vince da otto partite.