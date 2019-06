Saponara, la Samp non esercita il riscatto. Thereau e Eysseric…

Come scrive La Repubblica, fra i tanti giocatori che torneranno alla Fiorentina c’è anche Saponara. La Sampdoria non è intenzionata a riscattare a titolo definitivo il fantasista, dunque dovrà essere trovata una sistemazione adeguata. Lo stesso discorso vale per Thereau e Eysseric che rientreranno alla base dopo i 6 mesi trascorsi rispettivamente al Cagliari e al Nantes.