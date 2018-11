Sansone, il Villarreal disposto a trattare. Intanto Simeone e Vlahovic bene in nazionale

La Repubblica in edicola oggi sottolinea come Simeone e Vlahovic siano reduci da prestazioni incoraggianti in nazionale. Il primo ha realizzato un assist, il secondo tre gol in due partite. Nonostante ciò la società è al lavoro per dare un nuovo giocatore offensivo a Pioli. L’obiettivo numero uno è Nicola Sansone del Villarreal: gli spagnoli sono disposti a trattare ma non vorrebbero scendere sotto i dieci milioni.

