Rui Costa il primo regalo a Firenze? E c’è la suggestione Bati…

Rocco Commisso accende la fantasia dei tifosi: “Uno o due giorni e avrete una notizia”. Dunque è pronto un primo colpo di mercato? Bello ma complicato – scrive La Nazione – visto che in società non c’è ancora un direttore sportivo. E allora la sorpresa potrebbe essere qui, dove di sicuro una «bellissima notizia» sarebbe vedere alla scrivania viola un ex come Rui Costa. Certo, il portoghese è sotto contratto del Benfica, ma la mediazione di Antognoni potrebbe essere decisiva. Possibile che in questi due giorni ’chiesti’ da Commisso si provi a convincere Rui a questa nuova avventura. Il tutto senza dimenticare un altro ex che non è mai riuscito a diventare figura di riferimento della Fiorentina dei Della Valle: Gabriel Batistuta. Il Re Leone ha frequentato spesso in questi giorni la città di Firenze e per una Fiorentina americana, un uomo immagine come Batigol è un valore aggiunto preziosissimo.