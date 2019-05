Rivoluzione in mediana: chance di restare solo per due. Arriva Zurkowski, doppia pista francese

Rivoluzione certa a centrocampo, in attesa di notizie dal cda viola che si terrà domani. Stadio propone un focus sulla mediana della Fiorentina, che da luglio potrà contare su Zurkowski, acquistato a gennaio ma rimasto in prestito al Gornik fino al termine della stagione. Gerson rientrerà alla Roma, ma anche Edimilson, con tutta probabilità, lascerà Firenze. Per lui potrebbero aprirsi le porte della Bundesliga. C’è ceduto Norgaard, da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford. Addio sicuro anche per Veretout, per il quale il Napoli potrebbe mettere sul piatto Diawara. Potrebbero restare in viola sia Benassi che Dabo.

Resta ancora un giallo il caso Traoré, con la Juventus in agguato, pronta ad assicurarsi il talento cresciuto nel vivaio azzurro. Sul fronte possibili entrate, occhio alla Francia: il mediano tunisino classe '95 Skhiri, di proprietà del Montperllier (contratto in scadenza nel 2020), continua ad essere seguito da vicino, anche se c'è la concorrenza di Wolfsburg e Borussia Monchengladbach. Piace anche Teji Savanier, centrocampista centrale ventisettenne del Nimes.