Rivoluzione Commisso, anche il ritiro di Moena è in dubbio: gli scenari

Con l’arrivo della nuova proprietà americana, a Firenze tutto rischia di essere messo in discussione. Rocco Commisso ha fatto capire che non solo l’organigramma societario sarà rivoluzionato, ma anche gli accordi già fissati potrebbero decadere, a cominciare dal ritiro di Moena. Come scrive La Nazione, mentre sul web i tifosi ironizzano e suggeriscono Central Park, presto dovrà essere fatta luce sull’argomento. Perché oltre ad una penale salata, a pagarne le conseguenze sarebbero i tifosi che hanno già fissato il proprio pacchetto di vacanze nelle Dolomiti in concomitanza delle date comunicate lo scorso marzo. L’estate viola potrebbe essere rivoluzionata, anche perché non è da escludere una tournée negli Usa con i Cosmos dello stesso Commisso.