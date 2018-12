Riganò consiglia Simeone: “Continuare a fare gol è l’unica strada per farsi perdonare”

L’ex viola Christian Riganò ha parlato al Corriere Fiorentino:

Esultanza di Simeone? In verità non me n’ero accorto perché stavo esultando. Ancora stento a credere che quel gesto fosse rivolto proprio alla Curva Fiesole. Probabilmente si è trattato di un istante in cui si è lasciato andare. È impossibile rivolgere un gesto di questo tipo a chi ti ha dato sempre forza. Simeone ha fatto bene a scusarsi, ma è in campo che deve rispondere. Questa è una piazza speciale, spettacolare, che sa perdonarti tutto. Basta un numero, un colpo di classe o semplicemente un altro gol