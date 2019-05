Rialti: “Disastro viola, la Fiorentina è morta. Squadra sparita con Pioli”

A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’articolo di Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport-Stadio:

La Fiorentina è tutta nella rabbia di Montella che prende a pugni un cartellone pubblicitario, urla e viene buttato fuori. La sua Fiorentina è un disastro: 6° ko consecutivo, 5° in campionato. Ora ha una sola possibilità, inguaiare fino all’anima il Genoa di Cesare Prandelli, domenica prossima al Franchi. O fa risultato oppure rischia davvero un’incredibile retrocessione. Fare risultato domenica oppure sperare che l’Empoli collassi. Ma i cugini toscani sono vivi e vegeti. La Fiorentina invece è morta. Deceduta, con tanto di epitaffio: «Doveva andare in Europa, quasi in Paradiso, invece ha meritato l’inferno».

La Fiorentina ha segnato solo tre gol dall’inizio di aprile ad oggi. Nello stesso periodo nessuna squadra ha fatto peggio nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre è rimasta a secco di reti in quattro match di fila per la prima volta da ottobre 2004. E’ un disastro. La squadra non c’è più dall’inizio di aprile è come se avesse seguito il suo allenatore, quello riconosciuto, Stefano Pioli. Via dalla realtà. Fuori dai contenuti del comunicato di Diego Della Valle. E’ come se Montella avesse ereditato un guscio vuoto. Niente Fiorentina, morta.