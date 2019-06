Resiste la candidatura di Gandini. Ds, scendono Mirabelli e Faggiano

Come scrive il Corriere Fiorentino, Rocco Commisso e Joe Barone sono già al lavoro per delineare l’organigramma della Fiorentina a stelle e strisce. Nessun aggiornamento sui contatti dei giorni scorsi per il ruolo di amministratore delegato che l’americano potrebbe offrire a Umberto Gandini, manager dal lungo passato al Milan ma di recente anche a Roma durante la gestione Pallotta, mentre come ormai noto Giancarlo Antognoni è destinato a restare in società.

Per il ruolo di ds perdono consistenza le piste che portano a Mirabelli e Faggiano, che a giorni rinnoverà per tre anni con il Parma. Subito dopo la definizione dell’organigramma si penserà anche al nodo allenatore: al momento tutti gli scenari sono plausibili, da una conferma di Montella a un cambio. Spalletti, Di Francesco, Gattuso o Ranieri i nomi in lizza.