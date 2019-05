Repubblica: altro che 130 milioni, l’offerta di Commisso è vicina ai 200. E in caso di B…

Interessantissimo articolo quello pubblicato stamani dal quotidiano La Repubblica nelle pagine dello sport nazionale. Secondo quanto raccolto dal corrispondente da New York del giornale, Massimo Basile, l’accordo tra Rocco Commisso e la famiglia Della Valle prevederebbe una cifra ben più alta rispetto a quella circolata ieri e diffusa inizialmente dal New York Times, con cui tra l’altro l’imprenditore italo-americano non ha un bel rapporto. In realtà, infatti, si parla di quasi 200 milioni di Euro. Stasera o al più tardi domani non ci saranno, comunque, annunci ufficiali di un passaggio della proprietà viola, bensì un comunicato degli imprenditori marchigiani in cui dichiareranno la volontà chiara e palese di cedere il club. E in caso di Serie B? La trattativa andrebbe avanti lo stesso: Commisso è determinato a prendere la Fiorentina ad ogni costo ed in qualsiasi categoria.