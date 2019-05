Ranieri: “Fiorentina? Tiferò da lontano. Retrocessione sarebbe dispiacere enorme”

Su La Gazzetta dello Sport ritroviamo alcune dichiarazioni di Luca Ranieri, difensore di proprietà della Fiorentina che sta giocando i Mondiali Under 20 con l’Italia. “L’ho visto e rivisto, anche perché è stato il mio primo gol in Nazionale. E perché non segnavo da un anno e mezzo… Fiorentina? Diciamo che sono un tifoso “adottivo”: lo sono diventato da quando ho iniziato a giocare a Firenze. Spero che tutto possa risolversi con la salvezza. La retrocessione sarebbe un enorme dispiacere, farò un gran tifo. Miglior giocatore con cui abbia mai avuto a che fare? Davide Astori, averlo nel mio stesso campo è stato un privilegio”.