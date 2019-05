Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto sui rossoblu per Fiorentina-Genoa. Lapadula è in netto miglioramento ed è virtualmente recuperato, maggiore cautela invece per Lazovic. Difficile al momento immaginare le scelte di formazione di Cesare Prandelli, ancora in dubbio fra un 3-5-2 o un tridente offensivo. Resta da capire se Kouame tornerà titolare, forse al fianco dell’esperto Pandev.