Questo è un incubo: contro il Genoa sarà spareggio. E i giocatori piangono

Il Corriere Fiorentino commenta la sconfitta viola a Parma: “Dentro la sceneggiatura di un film horror, per capire la condizione in cui si trova la Fiorentina serve cominciare dall’ultima istantanea di Parma: i giocatori in lacrime, Montella furioso che colpisce un cartellone e viene espulso, mentre i ducali, fino a tre anni fa in serie D, festeggiano la salvezza (loro sì) grazie all’autogol di Gerson.Ora la paura fa veramente 90. Domenica al Franchi, in uno scontro fratricida con l’ex Prandelli, i viola si giocheranno la salvezza con il Genoa tenendo d’occhio i risultati di Empoli, Udinese e Bologna (se non fa un punto stasera in casa della Lazio)”.