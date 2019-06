Quasi vent’anni di gestione e zero tituli: l’era Della Valle sta per chiudersi

“Diciassette anni e nessun titolo, almeno con la prima squadra maschile. Al massimo, finale di Coppa Italia (2014) e per due volte semifinale di Europa League”. Come scrive stamani il Corriere dello Sport, i fratelli Della Valle hanno sì riportato la Fiorentina nel calcio che conta, prima in Serie A e poi in Europa, ma non sono riusciti ad aggiungere neppure un trofeo alla Sala delle Coppe del club. Un vero peccato, considerando anche e soprattutto quella maledetta serata di Roma del maggio 2014, agitata (a dir poco) dal punto di vista dell’ordine pubblico e che vide i viola di Montella sconfitti dal Napoli all’Olimpico. E dire che il rapporto tra Della Valle e tifoseria era partito piuttosto bene, poi però Calciopoli prima e l’addio a Prandelli dopo hanno rotto qualcosa, portando ai due anni grigi del pre-Montella. L’arrivo dell’Aeroplanino, gli acquisti importanti ed il bel calcio espresso dalla squadra avevano riportato l’entusiasmo ma poi la delusione dopo il primo anno di Sousa ha definitivamente incrinato la situazione tra il club e i tifosi, fino ad arrivare al clima negativo tra le parti esploso negli ultimi mesi.