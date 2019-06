Quando la fretta è buona consigliera: cessione immediata dei Della Valle, poi le prime mosse

L’arrivo in Italia di Rocco Commisso (LEGGI QUI) nella serata di ieri ha testimoniato l’esistenza di una trattativa decisamente ben avviata con i Della Valle, un accordo che evidentemente vuole essere chiuso in fretta. Proprio da qui riparte questa mattina il Corriere Dello Sport, pronto a leggere fra le righe anche le prime mosse della nuova proprietà. Innanzitutto, la necessità di una chiusura veloce dell’affare, volta a programmare il più in fretta possibile le prossime mosse: tutta Firenze spinge per il passaggio di mano degli attuali proprietari. Gli altri temi riguardano Federico Chiesa (DECISO A RESTARE IN ITALIA), ma anche il nodo allenatore. Montella è appena tornato sulla panchina viola, ma è stata una scelta espressamente di Diego Della Valle: i risultati non sono dalla sua parte, ma il contratto sì visto che ha firmato per altre due stagioni a cifre non certo trascurabili. Il suo futuro, però, non è comunque certo: si fanno largo, secondo il quotidiano, le candidature di Stramaccioni, Rudi Garcia e del fresco ex CT dell’Albania Panucci, passando anche per Liverani, appena promosso in A con il Lecce.