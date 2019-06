Qatar, contatti timidi in passato. Ma non si spegne l’interesse di Eurnekian

Come scrive il Corriere Fiorentino, sembra tutto apparecchiato verso la cessione della Fiorentina a Rocco Commisso. Ma non sono da escludere altri rilanci, perché non si sarebbe spento l’interesse di Eurnekian, proprietario della società che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa. Mentre dal Qatar ai timidi contatti di un anno fa, non sono seguite sostanziali novità. Qualsiasi sia la nuova proprietà dovrà comunque essere inserito un nuovo manager che gestisca la fase di transizione – magari di comune intesa con la parte acquirente – e già nei prossimi giorni si inizierà a lavorare sulla parte sia economico-finanziaria che calcistica.