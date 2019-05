Probabile formazione: Ceccherini a destra, torna Veretout, tridente confermato

La Nazione prova a ipotizzare la probabile formazione della Fiorentina per la partita contro il Parma. Pezzella probabilmente andrà in panchina. Ceccherini potrebbe prendere il posto di Laurini nel ruolo di terzino destro. Milenkovic e Vitor Hugo dovrebbero giocare centrali, chiamati ad arginare Gervinho e Inglese, a sinistra ci sarà Biraghi. A centrocampo tornerà Veretout, la cui squalifica è stata dimezzata. Insieme al francese ci saranno Benassi e uno tra Dabo e Gerson, con il primo in vantaggio. In attacco non sembrano esserci dubbi sul tridente formato da Mirallas, Muriel e Chiesa.