Prima la salvezza, poi il mercato: le situazioni di Simeone, Muriel e Chiesa

Sulle pagine de La Repubblica si accenna anche al futuro della squadra viola. Le scelte di ieri – tra tutte quella di lanciare dall’inizio Simeone al posto di Muriel – confermano una volta in più la confusione che regna all’interno dello spogliatoio viola. In questo momento la priorità assoluta va alla salvezza e alla sfida di domenica prossima contro il Genoa di Prandelli, ma subito dopo verrà anche il tempo del mercato. Montella ha già le idee molto chiare: di questo gruppo ha intenzione di portarsi dietro pochi giocatori. Vorrebbe tenere Veretout, ma il francese è tentato dal Napoli. Simeone si può vendere, Muriel si può non riscattare, su Chiesa decide la società. LA PRESTAZIONE DI IERI DELL’ARGENTINO E’ DA DIMENTICARE…