Prima il verdetto, poi la resa dei conti: già domenica un annuncio dei Della Valle?

“Fiorentina riunita insieme alla propria coscienza e a quel che resta del gruppo unito che fu, da domani mini ritiro deciso per scollinare lo zero quasi assoluto in classifica delle ultime 7 partite. Un’altra resa dei conti comincerà subito dopo Fiorentina-Genoa. La proprietà viola sarà sicuramente presente allo stadio (non è certa la presenza di entrambi i fratelli, ma uno di loro assisterà sicuramente alla partita al Franchi) ed è palpabile l’attesa per la posizione dei Della Valle. Ma sarà una «posizione» o l’inizio di un confronto-chiarimento?”. Lo scrive La Nazione.