Numeri a picco per la Fiorentina, tra vittorie che mancano da troppo tempo

Nel girone di ritorno, in diciassette partite, la Fiorentina ha vinto appena due volte, ha pareggiate in otto occasioni e ha perse in sette. Evidente che la classifica soffra perché è impossibile pensare positivo quando in diciassette gare una squadra riesce a vincere soltanto a Ferrara con la SPAL e a Verona contro il Chievo. L’ultima successo della stagione – precisa Il Corriere dello Sport – è datato infatti 17 febbraio contro la formazione di Semplici e in casa i viola non vincono addirittura dal 16 dicembre del 2018, in casa contro l’Empoli. Cinque mesi senza gioire al fischio finale allo stadio Artemio Franchi.