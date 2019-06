Pres. VC New York: “Commisso non fa proclami ma agisce. Mi ha entusiasmato”

Alessandro Sisto, presidente del Viola Club New York, ha parlato al Corriere Fiorentino: “Commisso mi piace, lo vedo diretto e poco snob. Quando ha detto che sarà il primo a ‘combattere’ mi ha entusiasmato, preferisco sempre persone che non fanno proclami ma che agiscono. Siamo molto felici del fatto che la proprietà stia a New York, potremmo avere più opportunità d’incontro con i giocatori che negli ultimi anni ci sono mancate.