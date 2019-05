Prandelli studia il Genoa anti Fiorentina: la possibile formazione rossoblù

Antivigilia di Fiorentina-Genoa, tempo di scelte anche per il tecnico dei rossoblù Cesare Prandelli. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’allenatore della formazione ligure sembra orientato a puntare sul 4-4-2: in attacco Pandev e Kouamé sono in vantaggio su Lapadula, ma l’arretramento del macedone di qualche metro permettere a tutti e tre di partire dall’inizio, trasformando lo schieramento in un 4-4-1-1. L’opzione 4-3-3, invece, potrebbe essere utilizzata in corso di gara. In difesa rientrerà Romero dopo la squalifica scontata contro il Cagliari, mentre a centrocampo Bessa sembra essere in vantaggio su Rolon per comporre il reparto con Pereira, Radovanovic e Veloso. LA PROBABILE FORMAZIONE VIOLA