Pradè sempre più vicino al ritorno con Montella

Rocco Commisso non ha intenzione di dar vita ad una rivoluzione, è stato molto chiaro in merito. Come riportato da Repubblica, nei suoi progetti vi è la volontà di effettuare una Restaurazione. Il ritorno di Pradè come Direttore sportivo è sempre più probabile, l’ex romanista intanto ha dato l’addio all’Udinese (club per il quale lavorava). In attesa di una chiamata ufficiale da parte della Fiorentina, avrebbe messo in stand by un’offerta pervenuta dalla Sampdoria. La coppia Montella-Pradè, già insieme alla Roma e nel triennio 2012-15 a Firenze, sembra vicina al ricongiungimento. Tre anni importanti dal punto di vista sportivo, caratterizzati da ottimi piazzamenti nelle coppe, grandi acquisti e dal ritorno da presidente di Andre Della Valle. Gli ultimi anni di soddisfazioni per la piazza prima dell’autofinanziamento rigido col ritorno di Corvino e Cognigni.