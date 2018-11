Possibile ritiro a Malta a gennaio: in programma un sopralluogo nell’isola

La decisione definitiva non è stata ancora presa, ma non è da escludere che la Fiorentina svolga un mini ritiro all’estero ad inizio 2019. La destinazione potrebbe essere Malta, quando la Serie A si fermerà fino al 20 gennaio. Tra l’ultima sfida del 2018, a Genova contro il Genoa il 29 dicembre, e la prima del nuovo anno, al Franchi contro la Sampdoria nella prima giornata di ritorno, l’idea della Fiorentina è quella di poter lasciare Firenze e allenarsi all’estero. A prescindere dall’impegno negli ottavi di finale di Coppa Italia, fissato una settimana prima contro la vincente della sfida tra il Torino e il Sud Tirol che ha eliminato il Frosinone, i viola – scrive il Corriere Fiorentino – stanno infatti valutando l’opportunità di cercare un clima più mite di quanto non si preannunci quello cittadino.

Come scrive il Times of Malta, nei prossimi giorni membri dello staff viola valuteranno le strutture per l’eventuale ritiro. A complicare l’organizzazione ci sarebbero i giorni di vacanza che per regolamento spettano ai calciatori e che limiterebbero i tempi del ritiro, ma al momento sono al vaglio anche altre location come quelle che porterebbero la Fiorentina in Spagna.