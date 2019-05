Porte aperte, Andrea e pochi intimi per incoraggiare la Fiorentina

Un allenamento per fare il pieno di carica ed entusiasmo prima della lunga domenica che chiuderà la stagione della Fiorentina, con cinquecento tifosi in Maratona e solo qualche coro. Insieme a Cognigni, Corvino, Salica e Antognoni c’era anche Andrea Della Valle che, arrivato nella mattinata di ieri, ha tenuto alcune riunioni insieme alla dirigenza e allo staff viola per poi assistere all’allenamento da bordo campo. Non è certa la presenza del presidente onorario in tribuna domani sera per la “resa dei conti” che farà chiarezza sul futuro, ma anche domani al Franchi ci saranno cori di contestazione.