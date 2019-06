Pontello e Joe Barone, confronto dopo la frase di Commisso su Chiesa e Baggio

Ricorderete senza dubbio la frase di Rocco Commisso nel giorno della sua presentazione: “Chiesa non sarà il mio Baggio”. Un modo per dire che non lo avrebbe venduto alla Juventus. Come racconta Il Corriere dello Sport, all’indomani di questa uscita, nell’albergo di Commisso si è presentato una persona che si è rivolta a Joe Barone urlando: “Voi avete insultato la nostra famiglia, noi abbiamo dato tanto a Firenze. Siamo i Pontello, i nobili di Firenze”. Era un rappresentante della famiglia. Piccata e gelida la risposta di Barone: “Ed io sono il nobile di Pozzallo”.